Biodigestore atto finale Cantiere verso l’apertura dopo sei anni di battaglie

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Santo Stefano Magra (La Spezia), 15 febbraio 2024 – Alla fine del mese si aprirà il. La strada è ormai ben tracciata, soprattuttoaver superato l’ultimo ostacolo rappresentato dal Tar del Lazio al quale si era rivolto il Comune di Santo Stefano Magrache il ministero aveva stanziato un finanziamento del Pnrr per la realizzazione del. Ci sono in ballo 40 milioni di euro oltre a quelli già previsti da Re.Cos che si occuperà della realizzazione dell’impianto anaerobico del trattamento dei rifiuti a Saliceti e per questo occorre andare veloci per non compremettere il contributo già erogato. La zona cuscinetto tra i Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra dove il tempo si è fermato e lo scenario è fdi case abbandonate, l’unico ristorante chiuso e tutto ciò che ...

