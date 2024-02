Biathlon Mondiali Nove Mesto 2024 | nella single mixed l’Italia punta a diventare la seconda forza

La start list della staffetta singola mista dei Mondiali di biathlon di Nove Mesto 2024: ecco di seguito gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Saranno Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel a gareggiare per l'Italia che cerca una medaglia. Di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 15 febbraio si celebra San Faustino, diventato recentemente il santo protettore dei. Mai data fu più azzeccata per collocare ladeidi. Perchè? Semplice. C’è chi cerca l’amore e chi, proprio come questo format, cerca di entrarefamiglia olimpica senza tuttavia riuscirci. La competizione a coppie miste è stata concepita all’inizio del XXI secolo in Germania a uso e consumo delle esibizioni. Cionondimeno, alla luce del successo guadagnato dalle kermesse in terra teutonica, l’Ibu ha deciso di sviluppare il concetto e di conferirgli valenza ufficiale. Inserita nel calendario di Coppa del Mondo nel 2015, laha fatto il proprio ingresso nel programma deia partire dal 2019. ...