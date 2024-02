Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 15 febbraio 2024. Protagonisti ancora il nuoto, con i Mondiali di Doha, e il biathlon, con i Mondiali di Nove Mesto. Spazio poi al tennis con i quattro tornei (Doha, Rotterdam, Delray Beach e Buenos Aires) che entrano nel vivo, e ovviamente al calcio con la Serie C e lo

Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024: Italia da urlo nella staffetta singola mista, argento Giacomel-Vittozzi (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot trionfa nella staffetta singola mista di Nove Mesto ai Mondiali 2024 di Biathlon. Sulla neve ceca della Vyso?ina Arena, però, subito dietro al duo francese c’è l’Italia che conquista la medaglia d’argento con un super Tommaso Giacomel e una straordinaria Lisa Vittozzi. Dopo l’argento nell’inseguimento per Giacomel e l’oro nell’individuale per Vittozzi, i due azzurri di punta in coppia si arrendono solo allo strapotere della coppia transalpina, mentre nel finale ci andiamo a prendere il secondo gradino del podio, beffando la Norvegia che con Johannes Thingnes Boe ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot trionfadiaidi. Sulla neve ceca della Vyso?ina Arena, però, subito dietro al duo francese c’è l’che conquista la medaglia d’con un super Tommasoe una straordinaria Lisa. Dopo l’nell’inseguimento pere l’oro nell’individuale per, i due azzurri di punta in coppia si arrendono solo allo strapotere della coppia transalpina, mentre nel finale ci andiamo a prendere il secondo gradino del podio, beffando la Norvegia che con Johannes Thingnes Boe ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza