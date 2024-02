Biathlon | Lisa Vittozzi non si ferma più! Argento ai Mondiali con Tommaso Giacomel nella staffetta mista!

di biathlon . Sulla neve ceca della Vysoina Arena, però, subito dietro al duo francese c'è l'Italia che conquista la medaglia d'argento con un super Tommaso Giacomel e una straordinaria Lisa Vittozzi.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arriva una gran medaglia d’per l’Italia, che rimonta e chiude alla piazza d’onore lasingle mixed dei2024 di: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca,recuperano dal 14° posto della prima frazione e chiudono al secondo posto alle spalle della Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot, ma davanti alla Norvegia di Johannes Thingnes Boe ed Ingrid Landmark Tandrevold. Si tratta di unache non inizia al meglio per i colori azzurri, conche utilizza due ricariche a terra ed altre due in piedi, scivolando lontano dalla testa:prima frazione l’Italia è addirittura 14ma a 27?1 dalla vetta, rappresentata ...