Biagiarelli rompe il silenzio sul caso Pedretti | «Non voglio chiedere scusa»

"Non chiedo scusa per la morte di Giovanna Pedretti. Non torno in tv a E' sempre mezzogiorno". Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, rompe il silenzio con un lungo video su Instagram e torna sulla vicenda legata alla morte di Giovanna Pedretti. La ristoratrice di Lodi, finita sotto i

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «Non posso e nonper la morte di Giovanna». Esordisce così Lorenzo: è il suo primo commento dopo la bufera social scatenata su lui e la compagna Selvaggia Lucarelli in seguito aldella recensione di Giovanna, la ristoratrice di Lodi trovata morta a inizio gennaio 2024. «Dovrebbero indagarti per istigazione al suicidio»: così i follower avevano scritto allo chef e food blogger, che insieme a Lucarelli aveva sollevato i primi dubbi sull’autenticità del post della ristoratrice. Adesso per lui è ora di «chiudere questa storia, che è triste da qualunque lato la si guardi». Niente scuse da parte diNon ha intenzione di, ...

Lorenzo Biagiarelli: “Non mi scuso per la morte di Giovanna Pedretti” Dopo alcune settimane di silenzio, Lorenzo Biagiarelli torna a parlare sui social fornendo la sua versione dei fatti sia sulla vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta dopo essere finita al ...

Biagiarelli: "Non chiedo scusa per morte ristoratrice, non torno in tv" "Non chiedo scusa per la morte di Giovanna Pedretti. Non torno in tv a E' sempre mezzogiorno". Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, rompe il silenzio con un lungo video su Instagram e ...

Biagiarelli rompe il silenzio: "Non mi scuso per la morte della ristoratrice di Lodi. Non torno in tv dalla Clerici" Il lungo intervento social sulla vicenda di Giovanna Pedretti: "Accuse e minacce a me e Selvaggia Lucarelli. Ogni cittadino ha diritto di fare ...