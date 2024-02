"Non chiedo scusa per la morte di Giovanna Pedretti. Non torno in tv a E' sempre mezzogiorno". Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, rompe il silenzio con un lungo video su Instagram e torna sulla vicenda legata alla morte di Giovanna

BIAGIARELLI: “NON TORNO A È SEMPRE MEZZOGIORNO. SU ME E SELVAGGIA GOGNA MEDIATICA” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lorenzo BIAGIARELLI torna a parlare dopo settimane di silenzio in seguito al caso della ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita: «Ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo mese, per chiudere questa storia che è triste da qualunque lato la si guardi. Grazie a tutti quelli che avranno voglia di ascoltare, e anche a tutti quelli che mi sono stati vicini con un pensiero o una parola gentile», così sui social. NON CHIEDO SCUSA PER LA MORTE DI GIOVANNA PEDRETTI «Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti: se lo facessi, sarei uno di quelli che usa la sua morte a mio vantaggio, per riabilitarmi. E non TORNO nel programma su Rai 1 a È SEMPRE MEZZOGIORNO!: non ci sono le condizioni», dice nel lungo video pubblicato su Instagram. E nel video ... Leggi tutta la notizia su bubinoblog (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lorenzotorna a parlare dopo settimane di silenzio in seguito al caso della ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita: «Ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo mese, per chiudere questa storia che è triste da qualunque lato la si guardi. Grazie a tutti quelli che avranno voglia di ascoltare, e anche a tutti quelli che mi sono stati vicini con un pensiero o una parola gentile», così sui social. NON CHIEDO SCUSA PER LA MORTE DI GIOVANNA PEDRETTI «Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti: se lo facessi, sarei uno di quelli che usa la sua morte a mio vantaggio, per riabilitarmi. E nonnel programma su Rai 1 a È!: non ci sono le condizioni», dice nel lungo video pubblicato su Instagram. E nel video ...

