Betis-Dinamo Zagabria | le formazioni ufficiali | Rodri e Willian José contro Petkovic

Sturm Graz - Slovan Bratislava ore 18:45 Union SG - Francoforte ore 18:45 Olympiacos - Ferencváros ore 18:45 Molde - Legia ore 18:45 Servette - Ludogorets ore 21:00 Real Betis - Dinamo Zagabria ore

Betis-Dinamo Zagabria è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle ... (ilveggente)

Jarni: esonero perché tifoso del Betis Robert Jarni, ex Juventus, è stato cacciato dalla Nazionale U17 croata per alcune dichiarazioni a favore del Betis, prossimo avversario della Dinamo Zagabria ...

Conference League LIVE: alle 18.45 Union SG-Eintracht e altre tre partite. Poi tocca ad Ajax e Betis Non solo Europa League in questo giovedì sera, si giocano oggi anche le gare d`andata dei playoff di UEFA Europa Conference League (ritorno giovedì 22 febbraio.

Pagina 0 | Clamoroso in Croazia: l'allenatore della nazionale U17 viene esonerato perchè tifa Betis L'ex Juve e Real Madrid Robert Jarni è finito al centro della bufera per delle dichiarazioni che non sono piaciute alla Federcalcio locale ...