Best Movie Comics and Games 2024: Il poster di Leo Ortolani e i primi ospiti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Prime anticipazioni sul programma di Best Movie Comics and Games, la locandina è firmata dal fumettista Leo Ortolani. Torna a Milano Best Movie Comics and Games 2024, manifestazione nata nel 2022 in occasione del ventennale della rivista di cinema Best Movie. L'evento, prodotto e organizzato da Best Movie, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista) e Paolo Sinopoli, si terrà nuovamente nel cuore di Milano presso gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Best Movie Comics and Games ha ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di giovedì 15 febbraio 2024) Prime anticipazioni sul programma diand, la locandina è firmata dal fumettista Leo. Torna a Milanoand, manifestazione nata nel 2022 in occasione del ventennale della rivista di cinema. L'evento, prodotto e organizzato da, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista) e Paolo Sinopoli, si terrà nuovamente nel cuore di Milano presso gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, sabato 8 e domenica 9 giugnoandha ...

