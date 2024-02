Berrettini-Satta al capolinea? “Ecco perché si sono lasciati”

che parlerebbero proprio di una storia d'amore al capolinea . Ad Ad esempio, mentre la Satta stava festeggiando il compleanno prima e poi con gli amici di sempre , di Berrettini non c'era traccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 - Melissae Matteosi sarebbero. La loro relazione ufficializzata nel gennaio del 2023 sembra giunta al. Da tempo la coppia non è stata più vista insieme in pubblico. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbero dei motivi ben precisi che hanno portato alla fine della love story tra i due. La crisi tra l’ex velina e il tennista romano nascerebbe da una visione diversa della vita insieme. Melissa sentiva la necessità di costruire un rapporto più duraturo, mentre Matteo punta a tornare ai massimi livelli sportivi. Secondo il settimanale Melissa avrebbe “spinto per avere più certezze dal campione”, e che “il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia”. Mentre per il campione di tennis non se la sarebbe sentita di fare il grande passo: il suo ...