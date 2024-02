Berrettini | rientro a sorpresa | c’è il suo nome nella entry list

Il tennista romano paga l'ennesimo rinvio della data di rientro Un ruolo che due anni fa era appannaggio di Berrettini, andato a Anche se l'effetto sorpresa ora è venuto un po' meno. Chissà se

Matteo Berrettini si preparare a tornare sul campo da tennis. rientro in campo sempre più vicino, lo ha svelato in diretta Dal 21 al 26 novembre, in ... (rompipallone)

ROMA - Matteo Berrettini è a un passo dal rientro, come aveva annunciato lui stesso qualche giorno fa . Dopo aver saltato molti tornei per infortunio ... (247.libero)

Tra un mese, dopo un calvario infinito, Matteo Berrettini potrebbe tornare in campo : obiettivo i tornei negli Stati Uniti, ecco come sta il tennista ... (ilgiornale)

Nadal, dubbi sul rientro: salta anche il torneo di Doha Non c'è pace per il fisico di Rafa Nadal. Un infortunio al muscolo ileopsoas l'ha messo fuori dai giochi per tutto il 2023 e anche questo 2024 non è iniziato sotto i migliori auspici. A Brisbane, dopo ...

Puppo sul rientro di Sinner: “Più difficile che all’inizio degli Australian Open. In Musetti vedo una logica” Dario Puppo ha parlato dell'attesissimo esordio di Jannik Sinner all'ATP 500 di Rotterdam. Il telecronista di Eurosport ha analizzato la situazione durante l'ultima puntata di Tennismania, trasmission ...

Berrettini e il messaggio sui social: «Mi sto allenando, sto meglio. Tornerò in campo presto» Il tennista, sceso da numero 6 al mondo a numero 124, chiede: «Ancora un pochino di pazienza» | CorriereTv ...