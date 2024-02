Benvenuto Max | Massimo Callegari entra a far parte della squadra di Calciomercato com|Primapagina

Chiude l'inverno e dà il benvenuto alla primavera, Renato Zero Si prosegue con Max Pezzali il 27 giugno, con Tommaso Paradiso il 4 concerto - evento in programma il 6 luglio al Circo Massimo. L'8

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 2024-02-15 14:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Si dice sempre che il mercato non finisce mai: trattative sottotraccia, rinnovi, intrighi e manifestazioni di interesse, la novità è sempre dietro l’angolo anche quando i battenti delle sessioni estiva e invernale sono serrati. Gennaio è ormai alle spalle, ma non per.com: oggi siamo orgogliosi di annunciare un nuovo acquisto per la nostra formazione. E’ FATTA! – Ha firmato per noi, noto volto e voce di Mediaset che accompagna le serate dei tifosi italiani con le sue telecronache e il suo salotto in Pressing. Da questo venerdì e a cadenza settimanale, a volto e voce disi aggiungerà la sua penna sul nostro sito con la rubrica Top class, dove verranno trattati i principali ...