“BELLEZZA | ADDIO” al cinema a ROMA MILANO E NAPOLI

lunedì 26 febbraio al Cinema Anteo Palazzo del Cinema di Milano (ore 21.30) e venerdì 12 aprile al Cinema Academy Astra di Napoli (ore 18.20). Bellezza, addio racconta l'intero arco temporale (1944 -

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il documentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese è il ritratto di Dario, uno dei più originali poeti italiani del Novecento, e di una stagione culturale irripetibile. Chi compone il cast di i protagonisti di”? Tra i protagonisti del racconto, Barbara Alberti, Antonella Amendola, Ulisse Benedetti, Franco Cordelli, Ninetto Davoli, Giuseppe Garrera, Maurizio Gregorini, Fiammetta Jori, Renzo Paris, Elio Pecora, Paco Reconti, Nichi Vendola. Le date A che serve un poeta? La domanda posta oggi con il trionfo di immagini a consumo di like e condivisioni può apparire desolante. Oppure far constatare che non sono questi tempi per sentimenti poetici. Oppure, che non c’è mai stato tanto bisogno di poesia come oggi. È questo il sentimento che desta “”, ...