'Beautiful People' dei Black Keys. La felicità si canta a squarciagola (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tutte quelle belle persone (dite "ehi") Tutte quelle belle persone (rimanete carichi) Tutte quelle belle persone (dite "sì") Ti sto dicendo perché. È da tempo che me ne sono andato Ho lottato da solo tenendo tutti i miei demoni per me Sto risparmiando la mia grazia per quel posto paradisiaco. Non tornerò mai più giù Sembra una canzone anni '60, con tanto di coretti che fanno 'Nah, nah-nah-nah-nah', il nuovo singolo 'Beautiful People (Stay High)', disponibile su tutte le piattaforme di streaming in attesa del nuovo album dei Black Keys, che si chiamerà 'Ohio Players' (un titolo ispirato all'omonima leggendaria band funk di Dayton) e uscirà il 5 aprile 2024 su etichetta Nonesuch Records. Non è che la band di Akron, nell'Ohio, che in carriera ha vinto vari Grammy Award, abbia scritto un capolavoro in questo testo, ...

