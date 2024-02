Beatrice Luzzi vittima del branco | ieri notte è successo di nuovo

dalla parte di Beatrice Luzzi , la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di affrontare l'ex tentatrice di Temptation Island consigliandole di non fare la vittima :

(Di giovedì 15 febbraio 2024)sera, durante la trasmissione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha cercato di portare l’attenzione dei concorrenti su una dinamica pericolosa che si sta sviluppando all’interno della casa, definita da lui stesso come “uno contro tutti”. Il conduttore ha evidenziato in particolare la situazione riguardante, sottolineando che la giovane concorrente sembra essere...

Grande Fratello, Alfonso Signorini contro il branco e finalmente in difesa di Beatrice Luzzi: «Avete stufato» Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni hanno litigato la scorsa settimana durante la gita fuori porta rovinando un bel momento a tutto il gruppo. Secondo Maddaloni è tutta colpa di Beatrice ad aver iniziato ...

Mirko Brunetti manda i concorrenti in “error 404”: il gesto in favore di Beatrice Luzzi Mirko Brunetti manda i concorrenti del Grande Fratello in "error 404": il gesto in favore di Beatrice Luzzi: cosa è successo dopo la diretta.

Grande Fratello, Mirko Brunetti entra consola Beatrice e richiama Perla: "Sei laureata in psicologia" Mirko Brunetti entra nella Casa del Grande Fratello come ospite ed ha subito consolato Beatrice, attaccata per l'ennesima volta dal gruppo di concorrenti.