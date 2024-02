Beatrice e Greta “artefici” dell’uscita di Vittorio? Lui torna in Casa per un faccia a faccia VIDEO

News Tv, “Grande Fratello VIP”, le dure esternazioni della concorrente Simona Tagli mandano in tilt gli spettatori del programma. In un dialogo con ... (tvzap)

La Casa discute sull'eliminazione di Vittorio Menozzi Nella Casa, però, non tutti decidono di attribuire la colpa a Beatrice. Simona, infatti, ritiene che la responsabilità sia stata solo di Greta in quanto, con il suo modo di fare, lo ha attratto a sé: ...

Beatrice Luzzi sotto accusa per l'eliminazione di Vittorio. Lei si difende: «I miei fan hanno salvato me, non cacciato lui» Grande Fratello, sono passate solo 48 ore dall'uscita di Vittorio Menozzi ma nella casa sono partite le accuse, ognuno punta il dito contro l'altro per stabilire di chi è la ...

Grande Fratello 2024, Perla, Grecia e Anita vs Beatrice dopo l’uscita di Vittorio | Video Mediaset Nella casa del Grande Fratello 2023 si discute dell'uscita di Vittorio: per Anita, Grecia e Perla la colpa è di Beatrice. Ecco il video Mediaset ...