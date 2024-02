Beach soccer | l’Italia apre i Mondiali con una vittoria | 3-1 contro gli USA | Zurlo e Giordani risolutori

dopo il recente successo ottenuto nell'Europeo di settembre ad Alghero, mira ad e aggiungere un nuovo importante capitolo alla sua storia nel beach soccer internazionale. L'Italia, inserita nel

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ha aperto con una bellala propria avventura ai2024 di. La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 3-1 nell’inche ha alzato il sipario sulla rassegna iridata a Dubai (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa si sono così portati in testa al gruppo A in cui sono presenti anche l’Egitto e i padroni di casa, compiendo un primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale (superano la fase a gironi le prime due classificate). Il passaggio del turno non sarà un affare semplice, visto che i Faraoni e la compagine emiratina saranno avversarie particolarmente insidiose e rognose. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono passati in vantaggio con Gentilin, poi gli americani hanno pareggiato con Rezende. A decidere la contesa sono stati il ...