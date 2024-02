Bce | ass lombardo Guidesi | “Alto costo denaro fa rallentare investimenti”

"Questa scelta di politica monetaria della Bce è sbagliata - prosegue l'assessore Guidesi - e gli Tutto l'ecosistema lombardo si muove insieme, creando valore aggiunto: dalla ricerca, alla

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Oggi stiamo rallentando e siamo in difficoltà rispetto al tema degli, e quindi dell’innovazione e dell’anticipo dei tempi, perché ildella liquidità e di accesso al credito è talmenteda aver procrastinato tutti gligià calendarizzati dalle aziende”. Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido, parlando all’Adnkronos delle prospettive economiche della regione e delle ripercussioni sull’accesso al credito della politica monetaria della Bce. “Questa scelta di politica monetaria della Bce è sbagliata – prosegue l’assessore– e gli effetti di questa decisione lo stanno dimostrando. Ci auguriamo quindi che i tassi scendano il prima possibile”. L’assessore ricorda che “La Lombardia ha un ecosistema economico che funziona, perché da noi le aziende sono parte integrante della nostra comunità e c’è un ambiente che le sostiene e le accoglie – aggiunge– Dunque hanno un ruolo oggettivo, non solo dal punto di vista economico ma anche sotto l’aspetto sociale. Tutto l’ecosistemasi muove insieme, creando valore aggiunto: dalla ricerca, alla formazione, passando per glie l’innovazione tecnologica. Sicuramente paghiamo le difficoltà tedesche, perché le nostre bilance commerciali di tantissimi settori e le nostre filiere sono co-protagoniste dei cugini tedeschi. Il nostro è un protagonismo più europeo che italiano”. L'articolo proviene da Italia Sera.