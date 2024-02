Bayern | Tuchel | 'Preoccupato per il futuro? No Ma quanti errori'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Non ha paura per il suo, ma la delusione di Thomasè palpabile. La Lazio ha vinto l'andata degli ottavi di finale di...

“Il primo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo anche creato, nel secondo tempo invece abbiamo perso brillantezza, non so perché. Abbiamo fatto di ... (sportface)

Lazio-Bayern Monaco, Tuchel a Prime Video: "Non ci abbiamo creduto. Sul futuro..." La panchina di Thomas Tuchel, dopo la sconfitta contro la Lazio, inizia a traballare. Il Bayern Monaco, nonostante le grandi individualità, ha sofferto davanti a una squadra determinata ...

Bayern, Tuchel: "Abbiamo fatto di tutto per perdere..." Dopo la sconfitta contro la Lazio. Thomas Tuchel mastica amaro. "Nel primo tempo abbiamo dominato e abbiamo avuto diverse occasioni per passare in ...

Champions, Lazio-Bayern Monaco 1-0. Decide il rigore di Immobile nella ripresa. HIGHLIGHTS La Lazio ha battuto il Bayern Monaco 1-0 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. Decide Immobile sul rigore nel secondo tempo. Intanto a Bologna i rossoblù hanno ...