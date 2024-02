Bayern | traballa la panchina di Tuchel | pronto Mourinho

così il titolo della BILD dopo il ko del Bayern Monaco contro la Lazio in Champions League. Il tecnico tedesco è in un momento molto delicato: la panchina traballa

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Josépotrebbe tornare subito ad allenare una big, con ilMonaco che lo vorrebbe Ad oggi non c’è nulla di concreto, ma Josépotrebbe avvicinarsi a larghe falcate alla sua prossima nuova avventura. Il tecnico portoghese è seguito con attenzione dai bavaresi delMonaco, che stanno pensando di silurare in anticipo L'articolo

Mourinho attacca i Friedkin dopo l’addio alla Roma: “Esonero inaspettato e ingiusto, gente che sa poco di calcio” José Mourinho è tornato a parlare dopo l'esonero dalla panchina della Roma e ha attaccato i responsabili del suo addio.

VOTI&STATS – Lazio Bayern: Sarri camaleonte, Tuchel depresso C’è una lettura molto semplice dal punto di vista statistico per quanto successo ieri in Champions con la sfida tra Lazio e Bayern C’è una lettura molto semplice dal punto di vista statistico per quan ...

La Lazio fa l'impresa! Bayern Monaco battuto e dominato 1-0 La Lazio compie l`impresa e fa sua l`andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/24 battendo per 1-0 il Bayern Monaco in un Olimpico di Roma gremito.