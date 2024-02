Bayern Monaco Tuchel | «Futuro? Non sono preoccupato»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Thomas, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai bavaresi contro la Lazio Thomasha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta delcontro la Lazio. Di seguito le sue parole. «Il primo tempo abbiamo giocato bene. Nel secondo abbiamo perso la concertazione, non so per quale motivo. Abbiamo fatto di tutto per perdere. Abbiamo smesso di crederci. Cistati tanti errori individuali.per il? Assolutamente no»