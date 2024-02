Bayern | Kane non tira nemmeno quando ha la palla buona | Tuchel non ha mai idea di ciò che accade

La Lazio ha vinto per 1 a 0 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. Prova Contro Kane, Muller, Musiala, Contro Kane, Muller, Musiala, Sane non deve fare un intervento

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ieri ilMonaco era decisamente al di sotto delle aspettative contro la Lazio. E Thomaspotrebbe essere a rischio esonero. La Faz scrive: “Il giornalista non aveva ancora finito la domanda che Thomasaveva già risposto: «Non ne ho, non ne ho». La sua risposta sarebbe stata del tutto comprensibile se la domanda fosse stata su quale sia effettivamente il segreto di un buon piatto di spaghetti alla carbonara. Ma la questione non riguardava il cibo, bensì il motivo per cui la sua squadra aveva perso fiducia nella partita di Champions League contro la Lazio.ha spesso detto in questa stagione che non ha spiegazioni. Perché all’improvviso Harrynon hato in porta al settimo minuto? Perché il difensore Dayot ...