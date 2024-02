Bastione Molino a Vento» Sensi sul fil di lana Lelli fa gara a sé

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Mattiadel team Domestic-Nmd e Massimilianodel team Max, vincono il "". Mentre in tutta la Toscana venivano annullate le gare di ciclismo su strada, la carovana organizzativa del Marathon Bike è riuscita a mettere in piedi, con successo, la manifestazione valida anche quale terza prova del "Corri in Provincia". Quasi 100 corridori al via a Ribolla. La manifestazione è stata patrocinata dalla Provincia e organizzata dal gruppo grossetano a braccetto con l’Avis di Ribolla, supportata da Banca Tema e dalla ditta di macchine agricole Renaioli di Manciano. Nonostante la prima mezzora disia stata disputata sotto una leggera pioggia, non è mancato lo spettacolo sia nella prima partenza, che nella seconda. L’epilogo della ...