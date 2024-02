Un appuntamento importante per il Napoli Basket che ritrova il prevarra' nell'altro quarto di finale in programma tra la Virtus nell'altro quarto di finale in programma tra la Virtus Bologna e

Basket | Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia, Coppa Italia: ultime e diretta tv (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Lega Basket A si ferma, in attesa e sognante, per lasciare spazio alla sorellina minore che in pochi giorni darà sfoggio di tutta la sua importanza ponendo negli occhi dei tifosi la bellezza conturbante di una competizione corta, rapida ma estremamente bella da vivere. Saranno otto le formazioni che si contenderanno la vittoria della Coppa Italia che già nella passata annata sorprese tutto il mondo della nostra pallacanestro andando a posizionarsi nella bacheca di Germani Brescia, società attuale detentrice del trofeo che proverà a difendere. Sono tante, però, le rivali fameliche ed agguerrite giunte a Torino con le medesime mire dei Leoni biancoblu. Il torneo comincerà con la disputa delle quattro gare di pallacanestro che comporranno il turno dei quarti di finale: dopo aver assistito alle prime due sfide andate in scena nel ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) La LegaA si ferma, in attesa e sognante, per lasciare spazio alla sorellina minore che in pochi giorni darà sfoggio di tutta la sua importanza ponendo negli occhi dei tifosi la bellezza conturbante di una competizione corta, rapida ma estremamente bella da vivere. Saranno otto le formazioni che si contenderanno la vittoria dellache già nella passata annata sorprese tutto il mondo della nostra pallacanestro andando a posizionarsi nella bacheca di Germani Brescia, società attuale detentrice del trofeo che proverà a difendere. Sono tante, però, le rivali fameliche ed agguerrite giunte a Torino con le medesime mire dei Leoni biancoblu. Il torneo comincerà con la disputa delle quattro gare di pallacanestro che comporranno il turno dei quarti di finale: dopo aver assistito alle prime due sfide andate in scena nel ...

