Basket | Serie A2 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra Virtus Bologna La UNAHOTELS Reggio Emilia conquista il terzo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia contro la Virtus Segafredo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ricomincia il campionato cadetto, con le consuete emozioni della frenetica caccia a un posto in A1: solo due slot a disposizione, quali saranno le squadre che se lo aggiudicheranno? Per scoprirlo, ecco tutti ie ledellaA2, con i gironi Verde e Rosso. CALENDARIO FASE A OROLOGIO 1^ GIORNATA Venerdì 9 febbraio Ore 20:45 – UEB Gesteco Cividale – Trapani Shark 73-68 Sabato 10 febbraio Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste – Luiss Roma 85-88Ore 20:30 – Sella Cento – Novipiù Monferrato 79-73 Domenica 11 febbraio Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – Wegreenit Urania Milano 90-72Ore 18:00 ...

Non riesce il colpaccio al Robbiano , che in casa contro il Basket Femminile Milano cede 71-55. "Il punteggio finale non è veritiero, per trenta ... (sport.quotidiano)

Ancora una volta, l’unica nota positiva della giornata (la decima e penultima del girone di ritorno della C regionale ) sono le disgrazie in casa ... (sport.quotidiano)

Pisa , 15 febbraio 2024 – Terzultima gara della prima fase in serie C per la P alla canestro Femminile Pisa , sul campo della capolista Sei Versilia ... (sport.quotidiano)

LIVE LBA F8 - GeVi Napoli resiste al ritorno di Brescia: sarà meravigliosa semifinale Germani Brescia e GeVi Napoli sono in campo per la palla a due alle ore 20:45 consapevoli che una delle favorite per la vittoria finale di questa Frecciarossa Final Eight 2024, la Virtus ...

Basket, Final Eight Coppa Italia 2024: Brescia sbaglia tanto e Napoli va in semifinale Si è appena concluso l’ultimo quarto di finale delle Final Eight della Coppa Italia di basket 2024 e sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino sono scese in campo la Germani Brescia e la GeVi Napoli. Ul ...

LIVE LBA F8 - Germani Brescia vs GeVi Napoli, diretta 4° quarto 39' timeout Magro Germani Brescia e GeVi Napoli sono in campo per la palla a due alle ore 20:45 consapevoli che una delle favorite per la vittoria finale di questa Frecciarossa Final Eight 2024, la Virtus ...