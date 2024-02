Basket | Olimpia Milano e Reyer Venezia prime semifinaliste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Torino, 14 febbraio 2024 – L’EA7 Emporio Armanie l’Umanarispettano il pronostico e diventano ledue squadre ad avanzare alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia didi Torino (meneghini e lagunari si sfideranno sabato pomeriggio). Tutto decisamente più facile per l’, che nel primo quarto di finale ha travolto la Dolomiti Energia Trentino con uno straripante 80-57 al termine di un match a senso unico. La gara è infatti rimasta in equilibrio soltanto nel primo quarto, in cui Trento ha cercato di tenere il passo dicon le triple dell’ex biancorosso Davide Alviti (20-17). Già nella seconda frazione, però, è arrivato il cambio di ritmo di, che ha saputo far valere il suo maggior talento e la ...