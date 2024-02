Basket | in C il Cosmocare CUS Pisa cerca i due punti in casa con Synergy Valdarno

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Penultimo, ad una giornata dalla conclusione della prima fase del campionato di serie C, ilCUSsi trova ora ad affrontare, con Carrara e, l’ultima volata a tre per definire la griglia di partenza nel successivo girone che porterà a retrocessioni dirette e play-out. Gli universitari, reduci da una netta sconfitta a Firenze sul campo del Sancat, affrontano in, con cui hanno vinto all’andata, sperando in un successo e nella contemporanea sconfitta di Carrara, per poter conquistare così il terzultimo posto ed approdare, nella seconda fase, in un girone più favorevole in ottica salvezza.– La formazione di, allenata da coach ...

