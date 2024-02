Basket | Germani Brescia-Gevi Napoli | Coppa Italia | ultime e diretta tv

Germani Brescia. L'incontro si disputerà alle ore 20:45 sul parquet della Inalpi Arena di Torino e sarà in diretta tv su Dmax, Eurosport e Dazn. Un appuntamento importante per il Napoli Basket che

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La LegaA si ferma, in attesa e sognante, per lasciare spazio alla sorellina minore che in pochi giorni darà sfoggio di tutta la sua importanza ponendo negli occhi dei tifosi la bellezza conturbante di una competizione corta, rapida ma estremamente bella da vivere. Saranno otto le formazioni che si contenderanno la vittoria dellache già nella passata annata sorprese tutto il mondo della nostra pallacanestro andando a posizionarsi nella bacheca di, società attuale detentrice del trofeo che proverà a difendere. Sono tante, però, le rivali fameliche ed agguerrite giunte a Torino con le medesime mire dei Leoni biancoblu. Il torneo comincerà con la disputa delle quattro gare di pallacanestro che comporranno il turno dei quarti di finale: dopo aver assistito alle prime ...