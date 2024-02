Trascinati da Langston Galloway (20 punti di cui una tripla pesantissima a meno di 1 dalla fine) i biancorossi proseguono così il cammino nella Final Eight di Coppa Italia: in semifinale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si è appena concluso l’ultimo quarto die delledelladie sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino sono scese in campo la Germanie la GeVi. Ultimi 40 minuti per decidere chi avrebbe raggiunto Milano, Venezia e Reggio Emilia in semie. Ecco come è andata. Partenza perfetta per, che sul primo possesso trova la tripla di Sokolowski, poiperde malamente un paio di possessi e campani che vanno sul 7-0, prima che la tripla di Petrucelli sblocca i campioni in carica dopo 90 secondi di gioco. Tanti errori da entrambe le parti, conche dal campo ha solo un 1/7 nei primi cinque minuti, e partita ...

Tutto come pronostico nella sfida di apertuta dei quarti di Final Eight Coppa Italia Basket 2023 / 2024 . Milano - Venezia , infatti, sarà la prima ... (sport.periodicodaily)

Brescia sfida Napoli nel match valido per i quarti di Coppa Italia 2023/24, incontro terminato 74-80. La squadra vincente stacca il pass per la ... ()

LIVE LBA F8 - GeVi Napoli resiste al ritorno di Brescia: sarà meravigliosa semifinale Germani Brescia e GeVi Napoli sono in campo per la palla a due alle ore 20:45 consapevoli che una delle favorite per la vittoria finale di questa Frecciarossa Final Eight 2024, la Virtus ...

Basket, Final Eight Coppa Italia 2024: Brescia sbaglia tanto e Napoli va in semifinale Si è appena concluso l’ultimo quarto di finale delle Final Eight della Coppa Italia di basket 2024 e sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino sono scese in campo la Germani Brescia e la GeVi Napoli. Ul ...

Allegri alle Final Eight di basket: con lui Cherubini e Perin FOTO Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si è fatto notare all'Inalpi Arena di Torino, sede delle Final Eight della Coppa Italia di basket. Accompagnato.