Basket | Coppa Italia | Napoli ha la meglio su Brescia e accede alle semifinali

Reggio Emilia vince sulla Virtus Bologna per 88 - 72 , conquistando la semifinale di Coppa Italia 2023/24. La squadra vincitrice riesce a ribaltare le sorti del match nell'ultimo quarto e ora si prepara a sfidare la vincitrice tra Brescia e Napoli. Questi i migliori momenti del match:

(Di giovedì 15 febbraio 2024)sfidanel match valido per i quarti di2023/24, incontro terminato 74-80. La squadra vincente stacca il pass per la semifinale, dove incontrerà Reggio Emilia questo sabato. Il via della partita vedein netta difficoltà.parte fin da subito all’attacco, costruendo un importante vantaggio a furia di triple. Ini invece riescono ad entrare in partita solo sul finale e dopo dieci minuti di gioco il risultato è di 11-19. Il secondo quarto segue un canovaccio simile, almeno nella prima metà.fatica in fase offensiva e sono numerosi gli errori commessi da entrambe le parti. Negli ultimi minuti sul parquet la formazione lombarda tenta la rimonta, con i napoletani che riescono però a rimanere in testa. ...

Il LIVE in diretta di Brescia-Napoli , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . La squadra di coach Magro sta comandando ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Brescia-Napoli , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . La squadra di coach Magro sta comandando ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Brescia-Napoli , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . La squadra di coach Magro sta comandando ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Venezia , sfida valida come semifinale di Coppa Italia 2024 di basket . Le due ... ()

LIVE LBA F8 - GeVi Napoli resiste al ritorno di Brescia: sarà meravigliosa semifinale Germani Brescia e GeVi Napoli sono in campo per la palla a due alle ore 20:45 consapevoli che una delle favorite per la vittoria finale di questa Frecciarossa Final Eight 2024, la Virtus ...

Basket, Final Eight Coppa Italia 2024: Brescia sbaglia tanto e Napoli va in semifinale Si è appena concluso l’ultimo quarto di finale delle Final Eight della Coppa Italia di basket 2024 e sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino sono scese in campo la Germani Brescia e la GeVi Napoli. Ul ...

"Genova 2024 Capitale Europea dello Sport" in vetrina all'Olimpico con 106 grandi eventi Un anno di eventi nazionali e internazionali, di progetti per uomini e donne di ogni età e abilità. Genova, dopo Milano 2009 e Torino 2015, è Capitale Europea dello ...