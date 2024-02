Barcellona | Rangnick è candidato per la panchina La Bild

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Napoli esi scontreranno la settimana prossima in Champions League. Si tratterà di una partita tra due squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati l’anno scorso e che, allo stesso modo, stanno attraversando un periodo buio in campionato quest’anno. Inoltre entrambi gli allenatori non saranno sulle rispettive panchine nella prossima stagione, forse Mazzarri ha qualche speranza residua, ma Xavi ha già annunciato il suo addio. Dopo l’annuncio è partito il tam tam alla ricerca di intercettare quale potrebbe essere il nome per il prossimo allenatore del Barca. Tanti i nomi in circolazione su tutti Xabi Alonso, Roberto De Zerbi e Mikel Arteta (41/Arsenal). Ma laparla di un possibile allenatore tedesco sulladei blaugrana Ralfallenatore per il ...