Banishers Ghosts of New Eden | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshoot

Il dilemma che affligge Antea Duarte e Red Mac Raith è al centro del nuovo trailer cinematografico di Banishers: Ghosts of New Eden , il gioco con cui lo studio francese Don't Nod ha cercato di compiere il grande passo in avanti per raggiungere un numero ancora maggiori di giocatori sparsi nel mondo.

Banishers: Ghosts of New Eden è un'avventura avvincente che trasporta i giocatori nel cuore dei tormentati insediamenti del New England, dove le ombre oscure delle foreste si intrecciano con i segreti sepolti sotto le fondamenta delle antiche case coloniali. Sviluppato da DON'T NOD Entertainment, questo titolo ci catapulta in un'epica storia di vendetta, redenzione e oscure alleanze. La trama segue i passi di Red Mc Raith e Antea Duarte, una coppia di epuratori impegnati in una missione sinistra: purificare le terre maledette del Nord America dal flagello degli spiriti oscuri che le infestano. Tuttavia, quando Antea viene colpita a morte da uno spettro iracondo, Red si trova di fronte a un bivio morale:

