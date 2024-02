Banane | è allarme pesticidi e fungicidi nelle piantagioni in Ecuador | li usano anche Del Monte | Dole e Chiquita nonostante il bollino Rainforest Lavoratori privi di protezioni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In quanti sanno che leprima di essere consumate andrebbero lavate? Forse in pochi, o nessuno, perché il pericolo è che nella buccia si annidi un fungicida tipico di questo frutto tra i più consumati al mondo. A svelare come iminacciano lediin, Rai3 che