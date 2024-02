Bambino guarito da tumore al cervello | è la prima volta | “Una speranza per tutti”

""Guarire non è abbastanza" " conclude il Dottor Giovanni Palazzi - un bambino guarito da tumore ha davanti a sé molti anni di aspettativa ed è nostra responsabilità garantirgli una qualità di vita

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un caso senza precedenti quello di Lucas, che ha superato velocemente e senza particolari danni la sua malattia La storia di Lucas potrebbe rivoluzionare il mondo della medicina. All’età di sei anni gli era stato diagnosticato un raro tipo dial: il medico francese Jacques Grill era sicuro che sarebbe morto presto. Tuttavia, sette anni dopo, non è rimasta più alcuna traccia della malattia, ormai all’età di 13 anni. Il ragazzo belga è il primoal mondo a esseredal glioma del tronco cerebrale, un cancro particolarmente brutale. “Lucas ha superato ogni previsione” per sopravvivere, ha detto Grill, capo del programma per i tumori alpresso il centro oncologico Gustave Roussy di Parigi. Medici durante un’operazione – Notizie.comIlviene ...