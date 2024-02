Bambino figlio di due mamme | battaglia sui diritti davanti alla Consulta

censimento del 2020 e aver introdotto la legge del terzo figlio, pensionati in crescita In un anno la Cina ha perso più di due nel 2019, il costo medio dell'istruzione di un bambino in Cina dalla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Viareggio, 15 febbraio 2024 – Ilnon ha ancora un anno di vita. E non può sapere quanto ancora devono lottare i suoi genitori per far valere i suoidi. E quelli di una coppia di fatto. Ilè nato tramite fecondazione eterologa. Una scelta condivisa dmamma biologica e da quella che il sistema giuridico nazionale inquadra come madre intenzionale. Entrambe sono avvocatesse versiliesi del foro di Lucca. In assenza di normative certe, però, quel lororischia di non aver le tutele che merita. Soprattutto in futuro nel caso si verificassero situazioni estreme, come una separazione o, peggio ancora, il decesso della madre biologica. L’altro genitore non potrebbe più svolgere il suo ruolo di genitore e ilpotrebbe venire dato in ...