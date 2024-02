Ballabio | fanno il barbecue ma arrivano gli agenti della Locale | spacciatori in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(Lecco), 15 febbraio 2024 – Glistavano accendendo uncon tanto di carbonella e allestendo un bivacco per la notte. GliPoliziahanno però guastato i loro piani e li hanno costretti alla. Nel pomeriggio di oggi i poliziottiMunicipale diguidati dal comandante Marco Maggio hanno compiuto un blitz a sorpresa nei boschi verso i Piani di Resinelli e hanno sorpreso alcuni: uno impugnava una grosso coltello con la lama seghettata. Fortunatamente ha gettato il coltello a terra e d è scappato via senza nemmeno voltarsi, come gli altri pusher che stavano bivaccando con lui, non come successo il mese scorso a Colico, dove uno straniero di 44 ...