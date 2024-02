Baladin a caccia di 5 milioni per aprire un birrificio condiviso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cuneo, 15 febbraio 2024 - Al via Beer Revolution, la campagna di equity crowdfunding lanciata da, il più famoso brand di birra artigianale italiano con sede a Piozzo. Sono 5 idi euro che ilha deciso di racimolare online per mettere in atto la rivoluzione della birra. L’obiettivo?il primod'Italia, raggiungere l'indipendenza idrica ed entrare in Borsa. “Abbiamo scelto diil capitale dell’azienda per crescere insieme alla nostra community e condividere il percorso che abbiamo immaginato – spiega il fondatore e ad diTeo Musso - . Il coinvolgimento di coloro che amiamo definire iiani, che insieme a noi condividono valori identitari e filosofia del ...