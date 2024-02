Bagnoli | “stesa” nella notte | esplosi colpi di kalashnikov

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 15 febbraio 2024)di paura a Napoli, dove, nel quartiere, sono statidiversidi: indagini in corso per ricostruire la dinamica. Paura a Napoli, nel quartiere, dove, la scorsa, i carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Antonio Della Valle per la segnalazione did’arma da fuoco.