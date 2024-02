Avellino | uccide la figlia e si suicida | «Era malata | i due litigavano spesso»

(Adnkronos) – Omicidio suicidio nella periferia di Avellino . Quando è intervenuto il personale del 118 in un’abitazione della periferia avellinese ... ()

Ad Avellino un altro episodio di padre che uccide la propria figlia , ma in questo caso si tratta di Omicidio-suicidio : i due corpi senza vita sono ... (ilgiornaleditalia)

Tragedia ad Avellino. Uccide la figlia, poi si toglie la vita Avellino, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio nella zona residenziale di campagna di Bosco dei Preti ...

Tragedia in Campania, papà uccide la figlia e poi si suicida: tragedia in famiglia dopo la lite Tragedia a Avellino dove un uomo ha ucciso la figlia di 35 anni e poi si è rivolto l’arma contro togliendosi la vita. Non sopportava più di vederla soffrire, gravemente malata e costretta su una sedia ...

Omicidio-suicidio, un gesto di disperazione alla base della tragedia a Bosco dei Preti Un colpo solo per uccidere sua figlia Alessandra, 32 anni e uno per farla finita togliendosi la vita. Cosi Costantino Mazza nel primo pomeriggio ...