Avellino | padre uccide la figlia depressa e poi si suicida | «Litigavano spesso per i suoi problemi psichici»

È successo a Contrada Bosco dei Preti (Avellino) e, secondo quanto ricostruito finora, la giovane soffriva di disturbi psichici che spesso diventavano causa di litigio con il padre. Quest'ultimo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Costantino Mazza, 63 anni, ha sparato e ucciso la35enne Alessandra e poi si èto. È successo a Contrada Bosco dei Preti () e, secondo quanto ricostruito finora, la giovane soffriva di disturbichediventavano causa di litigio con il. Quest’ultimo deteneva una pistola legalmente. Dai racconti che gli investigatori che hanno raccolto al loro arrivo tra i vicini, è parso evidente da subito che i rapporti traerano lacerati da tempo per via delle crisi depressive dellache l’uomo non era in grado di gestire. Così nel pomeriggio di ieri, 14 febbraio, si è consumato l’omicidio-suicidio. In casa era presente anche la madre della ragazza, ora sotto choc, che ha dato l’allerta ...