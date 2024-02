Autovelox e i dubbi che servano a far cassa

Per rispondere a questi dubbi non resta che affidarsi al Codice leggi anche Autovelox e limiti di velocità, cosa cambia con la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sono soddisfatto sapendo che i comuni grandi e piccoli,preoccupati della nostra salute, hanno installato e continuano imperterreti ad installare migliaia di, tanto da diventare campioni del mondo. Non mi sfiora l'idea che il tutto sia per faree, siccome ricaccio sdegnosamente questoo, propongo che sia approvata una nuova legge : tutti gli incassi di queste strumentazioni vadano allo stato che dovrà usarli obbligatoriamente per rendere le nostre strade un poco più vivibili e non da terzo mondo. Naturalmente le spese che i comuni sostengono per l'installazione e per la loro gestione saranno defalcate dai versamenti allo stato. Una proposta ragionevole che toglierà tutti idi faresenza che i comuni ne soffrano. Luigi Bignami

Ravenna e gli autovelox abbattuti, mesi per il ripristino: “Le strade resteranno sguarnite” I tempi tecnici per ripristinare i quattro autovelox abbattuti in provincia di Ravenna non saranno brevissimi. Il vicesindaco di Ravenna, Eugenio ...

Autovelox a Santo Stefano di Cadore ribaltato un'altra volta, il Comune non molla: «È il guscio vuoto, il nuovo a primavera» L'impianto in via Udine, dove il 6 luglio scorso una famiglia è stata distrutta dall'auto di Angelika Hutter, era stato abbattuto 10 giorni fa. La vicesindaca: «Era appoggiato, forse è un caso. Con la ...