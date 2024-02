Autostazione e negozi | tocca a Grotta | si cercano acquirenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diminarda informa i cittadini ed in particolari esercenti e società di servizi che l’AIR Campania Spa ha pubblicato un nuovo “Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse” al fine di cedere in locazione i locali ad uso commerciale e per servizi ubicati nell’dove è già attivo, da circa 2 anni, il Terminalbus. L’diminarda definita “opera strategica per il territorio della Valle dell’Ufita” in quanto situata nelle immediate vicinanze del casello autostradale lungo la direttrice Napoli-Bari, presenta una superficie coperta di circa 1.830 mq. I locali commerciali/servizi/uffici disponibili alla locazione sono 13, di diversa metratura, compresa tra 58,00 mq e 289,00 mq, dislocati su tre piani fuori terra, e quindi con diversi costi, partendo ...