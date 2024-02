Autonomia | Pd | ' da Calderoli nessuna risposta su risorse Lep'

a capo della mobilitazione dei Comuni contro il ddl Calderoli, ma intende esprimere dissenso sulla riforma relativa all'autonomia tante dichiarazioni di intenti, ma nessuna misura reale ed

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ieri in commissione Affari costituzionali alla Camera è stato incardinato il disegno di legge sull'differenziata. La destra, con questa proposta, spacca l'Italia e aumenta le disuguaglianze". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino. "In un Paese con divari così evidenti, qualsiasi governo dovrebbe porsi il tema di come ridurli, e invece ci troviamo dinanzi ad un progetto antistorico, sconveniente e ingiusto. Abbiamo chiesto al Ministrocon qualiverranno garantiti i Lep, ma fino ad ora non abbiamo avuto risposte. Purtroppo il Governo Meloni continua a prendersela con i più deboli e con il Mezzogiorno. In un anno infatti hanno smantellato il reddito di cittadinanza, affossato il salario minimo, tagliato il fondo perequativo infrastrutturale, commissariato le Zes". "Stanno creando un vero e proprio diritto differenziato, legittimando l'idea che l'accesso a diritti e opportunità dipenda dal luogo in cui si nasce. Il Pd difenderà l'unità del nostro paese e per questo continuerà a battersi in parlamento e nelle piazze contro questo provvedimento sbagliato".