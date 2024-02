Autonomia | Boccia Pd | ‘è pericolosa | se non cambia noi pronti anche a referendum’

Una riforma pericolosa - ha detto Schlein - ma non escludiamo perché era fondamentale che la Regione avesse l'autonomia. Questo Nel 2019, inoltre, l'allora neo ministro Boccia, oggi capogruppo Pd

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ?Ieri è iniziato l?iter alla Camera del ddl sull?differenziata. E? un provvedimento sbagliato e pericoloso, che spacca l?Italia. Senza i fondi necessari ad assicurare l?attuazione dei livelli essenziali di prestazione dei servizi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire a tutte le cittadine e a tutti i cittadini pari diritti, non sarà solo il Mezzogiorno e le aree periferiche a pagare, ma pagherà tutta l?Italia. Se nel passaggio alla Camera la maggioranza non tornerà sui suoi passi faremo una battaglia durissimanel Paese, dispostial referendum ?. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco. ?Se la maggioranza dovesse andare ancora avanti con il baratto tradifferenziata e Premierato perché ogni partito della coalizione possa arrivare alle europee con il proprio scalpo ? prosegue? faremo decidere agli italiani il futuro dell?Italia e la difesa dell?unità della Repubblica. Il nodo fondamentale sono le risorse: senza un euro non si fanno riforme epocali?.?Regionalizzare la scuola, le reti di trasporto e di comunicazione, creare 15 piccoli aspiranti staterelli che sono le Regioni a statuto ordinario e 5 Regioni a statuto speciale – conclude– senza un fondo di perequazione, significa sfasciare il nostro Paese. Ma questo non può essere il destino dell?Italia, un paese fondatore dell?Unione europea?. L'articolo CalcioWeb.