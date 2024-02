le biciclette da bambini, le auto elettriche per con regali ai bambini, biscotti, cure mediche Non lo so, nessuno lo sa, nessuno se l'aspettava, doveva per sempre rappresentare la legittima ira

Auto mediche, l’ira del sindaco: "Ridimensionamento vicino. Situazione intollerabile" (Di giovedì 15 febbraio 2024) "È ormai prossima la riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nella nostra provincia. E Grosseto sembra ne stia facendo ancora una volta le spese. Non posso permetterlo: ho il dovere di prendere una posizione netta a difesa dei nostri operatori del settore sanitario". Inizia così la lettera del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "L’Asl sud Est – aggiunge – ha recentemente proposto una puntuale riorganizzazione delle Auto mediche nel Grossetano. Oggi questi mezzi sono posizionati sui presìdi ospedalieri: Grosseto ne ha due anche a fronte delle presenze turistiche estive spalmate su di un territorio molto esteso. La proposta di riorganizzazione prevede che un’Auto medica di Grosseto venga soppressa; in questo modo verrebbe recuperato il personale infermieristico sufficiente per poter ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) "È ormai prossima la riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza nella nostra provincia. E Grosseto sembra ne stia facendo ancora una volta le spese. Non posso permetterlo: ho il dovere di prendere una posizione netta a difesa dei nostri operatori del settore sanitario". Inizia così la lettera deldi Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "L’Asl sud Est – aggiunge – ha recentemente proposto una puntuale riorganizzazione dellenel Grossetano. Oggi questi mezzi sono posizionati sui presìdi ospedalieri: Grosseto ne ha due anche a fronte delle presenze turistiche estive spalmate su di un territorio molto esteso. La proposta di riorganizzazione prevede che un’medica di Grosseto venga soppressa; in questo modo verrebbe recuperato il personale infermieristico sufficiente per poter ...

