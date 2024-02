Atp Rotterdam | Sinner vince ancora | ai quarti c' è un avversario molto temibile

ROTTERDAM (Olanda) - Secondo appuntamento nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Janniksi qualifica per idi finale all'ABN AMRO Open, l'ATP 500 di(duro indoor, montepremi 2.134.985 euro) con l'obiettivo di diventare il primo giocatore dopo Lleyton Hewitt are il titolo nel primo torneo disputato dopo aver vinto il primo Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, ha battuto negli ottavi il 37enne francese numero 70 ATP Gael Monfils in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Nel prossimo turnoaffronterà ilcanadese Milos Raonic. Nelle battute finali Monfils si era portato sul 4-2, ma che fatica nel tenere il servizio., che ha fiutato il successo, lo ha fatto correre per fargli esaurire la benzina e colpirlo con la stoccata decisiva. Per il numero 4 al mondo un primo set in totale scioltezza, un ...