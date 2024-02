Atp Rotterdam 2024 | Sinner ritrova il “nemico” di tante battaglie | c’è Monfils per un posto nei quarti

Esordio sul velluto al torneo Atp 500 di Rotterdam per Jannik Sinner, primo favorito del tabellone e fresco vincitore degli Australian Open a gennaio. Il numero 4 del mondo, finalista qui nel 2023 (sconfitto dal russo Daniil

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tornare in campo per un match ufficiale 17 giorni dopo aver trionfato per la prima volta in un torneo dello Slam non dovrebbe essere – almeno in teoria – tra le cose più semplici e immediate per uno sportivo, per quanto ben allenato e con la giusta attitudine mentale. Janniktutte queste componenti le ha e non lo abbiamo scoperto certo nel match contro Botic Van De Zandschulp, eppure la facilità con il quale ha regolato il suo avversario all’esordio del torneo ATP 500 dilascia comunque un po’ esterefatti. Forse perché un campione del genere non l’abbiamo mai avuto prima e si ancora fatica ad abituarsi a ciò che Jannik è diventato negli ultimi sei mesi. Fatto sta il primo turno dell’olandese ci ha messo in mostra ancora una volta untranquillo, risoluto, in grado di controllare e gestire da campione il match ...