ATP Rotterdam 2024 | Sinner comincia bene ed ora sfida Monfils Ai quarti Rublev e De Minaur

Esordio sul velluto al torneo Atp 500 di Rotterdam per Jannik Sinner, primo favorito del tabellone e fresco vincitore degli Australian Open a gennaio. Il numero 4 del mondo, finalista qui nel 2023 (sconfitto dal russo Daniil

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Prosegue il torneo ATP 500 died oggi era il grande giorno del ritorno in campo di Jannikdopo lo storico trionfo agli Australian Open. Proprio come a Melbourne l’altoatesino ha into il suo cammino sul cemento olandese contro il padrone di casa Botic Van de Zandschulp, battendo in maniera perentoria con un duplice 6-3. Il prossimo avversario disarà Gael. Il francese ha superato il canadese Denis Shapovalov in due set con un duplice tie-break. Si tratterà della sestain carriera tra l’altoatesino e il transalpino, con Jannik che è in vantaggio per 4-1 nei precedenti, con tre vittorie consecutive negli ultimi tre scontri.avanti, mentre si ferma il cammino di Lorenzo Sonego. Il piemontese non era stato fortunato nel ...