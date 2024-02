Jannik Sinner batte Gael Monfils al secondo turno del torneo Atp di Rotterdam 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo e prima testa di serie, si impone in 3 set per 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3 in 1h51'. Il 22enne altoatesino nei quarti di finale affronta il canadese Milos

Atp Rotterdam 2024, Sinner ai quarti: “Con Raonic sarà dura, importante vincere anche quando non giochi al meglio” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannik Sinner ha parlato subito dopo il match vinto in tre set contro Gael Monfils, che è valso all’altoatesino l’accesso ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam. “La partita è cambiata in fretta nel secondo set perchè ho giocato male il mio turno di battuta – ha spiegato l’azzurro numero 4 del mondo – E’ importante trovare un modo per vincere anche quando non giochi il tuo miglior tennis, penso che queste partite aiutino moltissimo. Monfils cambia sempre qualcosa, ci conosciamo bene e non è mai facile con lui.” Adesso per Sinner ci sarà la sfida con Milos Raonic: “sarà una nuova sfida, molto difficile e sicuramente non una partita normale in risposta – chiosa ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannikha parlato subito dopo il match vinto in tre set contro Gael Monfils, che è valso all’altoatesino l’accesso aidi finale del torneo Atp 500 di. “La partita è cambiata in fretta nel secondo set perchè ho giocato male il mio turno di battuta – ha spiegato l’azzurro numero 4 del mondo – E’trovare un modo pernonil tuo miglior tennis, penso che queste partite aiutino moltissimo. Monfils cambia sempre qualcosa, ci conosciamo bene e non è mai facile con lui.” Adesso percila sfida con Milos: “una nuova sfida, molto difficile e sicuramente non una partita normale in risposta – chiosa ...

