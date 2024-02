L'altoatesino affronterà il francese per compiere un altro passo verso il terzo posto nel ranking Atp Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 15 febbraio 2024, all'Atp 500 di Rotterdam. Dopo la vittoria di ieri contro l'olandese Van de Zandschulp, l'altoatesino affronterà il francese Gael Monfils per compiere un altro passo verso il terzo posto nel

Atp Rotterdam 2024, oggi Sinner-Monfils: orario, dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 15 febbraio 2024, all'Atp 500 di Rotterdam. Dopo la vittoria di ieri contro l'olandese Van de Zandschulp, l'altoatesino affronterà il francese Gael Monfils per compiere un altro passo verso il terzo posto nel ranking Atp. Il match, che vale la qualificazione ai quarti di finale, è Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Janniktorna in campo, giovedì 15 febbraio, all'Atp 500 di. Dopo la vittoria di ieri contro l'olandese Van de Zandschulp, l'altoatesino affronterà il francese Gaelper compiere un altro passo verso il terzo posto nel ranking Atp. Il match, che vale la qualificazione ai quarti di finale, è

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Pagina 1 | Sinner, mentalità da campione: “Posso migliorare ancora". Su Monfils... ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner si prepare ad affrontare Gael Monfils negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam in una partita non semplice. Infatti il veterano francese, 37 anni, vanta due ... Sinner, mentalità da campione: “Posso migliorare ancora". Su Monfils... ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner si prepare ad affrontare Gael Monfils negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam in una partita non semplice. Infatti il veterano francese, 37 anni, vanta due ... Pronostico Sinner-Monfils, i precedenti parlano chiaro come le quote dei bookie Pronostico Sinner-Monfils quote della sfida degli ottavi di finale del torneo di Rotterdam in programma giovedì 15 febbraio alle ore 19.30 ...

Video di Tendenza