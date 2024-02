Atp Rotterdam 2024 | Jannik Sinner ai quarti di finale | Monfils lotta ma cede in tre set

ROTTERDAM (Olanda) - Secondo appuntamento nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Prosegue la striscia di imbattibilità di, che acaididel torneo Atp 500 di. Il tennista azzurro, testa di serie numero uno in Olanda, ha superato in tre set il veterano francese Gaelcon il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in un’ora e 53 minuti di gioco. Una prestazione non brillantissima quella del recente campione degli Australian Open, complice anche la solita prova molto intelligente diche a quasi 38 anni è riuscito a portare al terzo set il ben più giovane e quotato avversario. Peradesso la sfida a Milos Raonic, redivivo e reduce dalla vittoria di ieri in due set su Bublik. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – Pronti, via e ...